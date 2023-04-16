مخيمات لفائدة أطفال الجالية الوطنية في الخارج

ستنظم وزارة الشباب والرياضة، لأول مرة، مخيمات موجهة لأطفال الجالية الوطنية في الخارج.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، تحت رئاسة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.

ووفق بيان الوزارة سيتم تنظيم هذه المخيمات بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية بالخارج ومسجد باريس الكبير.

كما ناقش الاجتماع المذكور التحضيرات المتعلقة بحملة مراكز العطل والترفيه الموجهة لأطفال ولايات الجنوب والهضاب العليا لسنة 2023، حيث أسدى الوزير عدة تعليمات لإنجاح هذه العملية أهمها رقمنة عملية تسيير مراكز العطل (الانتقاء، المصادقة، البيانات….)، تشخيص وضعية مراكز العطل واقتراح حلول استعجالية، تفعيل لجان التأديب الخاصة بمراكز العطل واستحداث تحقيق أخلاقي لمنشطي ومديري مراكز العطل تقوم بها الجهات المختصة.

كما شدد الوزير على ضرورة تحسين ظروف استقبال الأطفال من كل الجوانب، إعادة النظر في كيفية تكوين المنشطين وإعادة النظر في البرنامج البيداغوجي للمخيمات الصيفية.