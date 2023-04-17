ڨالمة: قافلة بـ1500 طرد غذائي للأسر المعوزة

أطلقت، اليوم الإثنين، من المقر الرئيسي للحماية المدنية بڨالمة، قافلة غذائية تضامنية بـ1500 طرد غذائي من مختلف المواد الأساسية، لفائدة العائلات المعوزة والأسر الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة عبر تراب الولاية.

وقد أشرف على العملية التضامنية سلطات الولاية وبعض المديريات والجمعيات المهنية بالعمل التضامني، على غرار الهلال الأحمر الجزائري.

واستنادا إلى المنظمين، فقد بوشرت العملية التضامنية ، منذ مطلع الشهر الفضيل، لتصل حصيلة إجمالية قدرت ب 7500طرد غذائي، التي استهدف توزيعها العائلات المعوزة والأسر الهشة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر جميع بلديات الولاية(34 بلدية).