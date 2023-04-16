أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، عن انطلاق مشروع تصنيع سيارة كهربائية في الجزائر.

وحسب ما نشر الوزير في صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، فإن السيارة المذكورة تتميز ببطارية كهربائية جزائرية 100%، وهيكل معدني 100% جزائري.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة عمل وتفقد لبداري إلى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية CRTI، عاين فيها مخابر وورشات الصناعة الميكانيكية، مخابر التلحيم والتركيب التقني ومراقبة الأكسدة ومعالجتها بالصور الشمسية ومعاينة مخبر المعايرة والتدقيق الوحيد على المستوى الوطني.