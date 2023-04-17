سيتم استخدام تقنية الفار، بداية من الموسم المقبل في بطولة الرابطة الأولى، حسبما أعلنه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، جهيد زفيزف.

وصرح رئيس الفاف: "الأخطاء التحكيمية كانت دائما محل جدل، سيما مع اقتراب كل موسم رياضي. يجب أن تكون هناك شفافية. نحن نعمل في هذا المجال وأود أن أشير إلى انه لا نتهم أي ناد. خلال اجتماع المكتب الفديرالي الأحد، قمنا بتنصيب لجنة مختلطة تتكفل بمعاينة الملاعب في إطار إدخال تقنية الفار بدءا من الموسم المقبل".

وكان المسئول الأول للهيئة الفيدرالية يتحدث لرجال الإعلام أمس الأحد، على هامش مراسم سحب قرعة ثمن وربع نهائي كأس الجزائر التي جرت بنادي الجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة).

وخلال اجتماع المكتب الفيدرالي الشهري للفاف، المنعقد بمقر الهيئة الفيدرالية بدالي إبراهيم، قدم نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم، جمال حمودي، عرضا حول مشروع الفار بالجزائر.

وتم تنصيب لجنة مختلطة تضم حكاما وممثلي مؤسسة التلفزيون الجزائري, مهمتها معاينة ملاعب كرة القدم أندية النخبة، قصد تقييم عملية استخدام تقنية الفار في كل منشأة رياضية.

وكان الرئيس السابق للجنة الفيدرالية للتحكيم، محمد بيشاري أول من نادي بضرورة استخدام الفار في مطلع سنة 2022، لكن الفكرة لم تتجسد في الميدان.

وفي الوقت الذي توشك بطولة الرابطة الأولى على نهايتها، يبقى التحكيم في قفص الاتهام من طرف العديد من الأندية وهو ما عجل بإصدار قرار استخدام تقنية الفار بدءا من الموسم المقبل، حيث تعطى إشارة انطلاقه يوم الجمعة 18 أوت.