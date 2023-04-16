الأزمة السودانية: بيان الخلافة العامة للطريقة التيجانية

دعت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر الفرقاء السودانيين إلى "تغليب صوت الحق والحكمة على صوت الرصاص"، حسب بيان لها تلقت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين نسخة منه.

وحثت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، ومقرها بعين ماضي بالأغواط، في بيانها على لسان الخليفة العام للطريقة التيجانية، الشيخ علي بلعرابي التيجاني، "الفرقاء السودانيين على تغليب صوت الحق والحكمة على صوت الرصاص، وأن المولى عز وجل يأمرنا بالصلح والإصلاح ويأمرنا بالنصح والعمل على رأب الصدع".

و"عليه، فإن الخلافة العامة للطريقة التيجانية بالجزائر، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، تهيب بالسودانيين جميعا تيجانيين وغيرهم أن يكون السودان فوق كل الاعتبارات الحزبية والفئوية وغيرها، بحفظ الأرواح و الممتلكات العامة والخاصة بروح مسؤولة أمام الأجيال وأمام التاريخ، وأن يتمسكوا بما حققته ثورتهم المباركة وأن يبنوا على تراكمات المرحلة الانتقالية في ظل الوثيقة الدستورية الجامعة"، كما جاء في البيان.

وأشارت إلى "أن التجاذبات السياسية والإستراتيجية التي تعرفها المنطقة ليست في صالح السودان المنهك سلفا"، و عليه، دعت الخلافة العامة للطريقة التيجانية السودانيين إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة في هذه الظروف الصعبة".

كما دعت في ختام بيانها "الأحباب التيجانيين والمقاديم التيجانيين وأصحاب المجمعات الدينية أن لا يدخروا أي جهد في سبيل وقف صوت الرصاص لحل هذه المحنة بنية صادقة ومخلصة لله والوطن".