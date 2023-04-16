تصدير الحديد الخام إلى الصين قريبا

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب، أحمد بن عباس، أن إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار وتهيئة خط السكة الحديدية الرابط بين بشار وأرزيو سيسمح باستغلال منجم غارا جبيلات بطاقة إنتاجية تبلغ ما بين 40 إلى 50 مليون طن سنويا.

وأوضح أحمد بن عباس في تصريحات للإذاعة الوطنية هذا الإثنين أن "مشروع غارا جبيلات يعتبر من المشاريع الكبرى التي تراهن عليها الجزائر في قطاع المناجم لما سيقدمه من قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني".

وأضاف أنه "مع انتهاء الأشغال على مستوى السكة الحديدية خلال 2026 سترتفع قيمة الإنتاج على مستوى منجم غارا جبيلات".

في المقابل أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب، أن "اتفاقية الشراكة التي أبرمت الخميس الفارط بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب "فيرال" ومركب توسيالي للحديد والصلب ببطيوة تهدف إلى إنشاء وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بولاية بشار بداية من شهر سبتمبر القادم".

كما كشف أنه "سيتم إبرام شراكة ثانية مع مجمع صيني مع نهاية سنة 2023 الذي سيسمح بتصدير 500 ألف طن من مادة الحديد الخام إلى الصين، كما سيتم لاحقا إبرام شراكة ثالثة مع شركة الحديد والصلب الجزائرية القطرية ستيل ببلارة من ولاية جيجل، من اجل انجاز البرنامج الاستراتيجي لتثمين الحديد الخام على مستوى هذا المنجم".