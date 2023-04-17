دعوات لتشديد العقوبات ضد التجار المتهاونين

قررت المصالح التابعة لإدارة التجارة وقمع الغش في مفتشية بوفاريك بالبليدة حجز كمية من المواد الأولية في تحضير حلوى الزلابية والعجين والإقرار بالغلق الفوري مع صدور قرارات أخرى عن مصلحة الصحة والنظافة والبيئة بغلق محلات أخرى، وهو ما أثار تفاعل مواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة الضرب بيد من حديد كل من يحاول التلاعب وتعريض صحة الناس للخطر والتسممات.

خلفت عمليات رقابة، خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، اكتشاف محلات لا تحترم شروط النظافة، ولا تهتم بصحة المستهلكين، الأمر الذي ولد حملة وردود فعل من مواطنين، علقوا بضرورة التشديد في العقوبات، ضد مثل هؤلاء التجار، خاصة وأن مدينة بوفاريك مشهورة بصنع الحلويات التقليدية، والتي أصبحت "علامة مسجلة"، لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بجانب النظافة وصحة المستهلكين، خصوصا وأن الطلب على هذا النوع من الحلوى في هذه الأيام الروحانية من الشهر الفضيل، يفرض التزام صاحبها بوعي وضمير ومراقبة ذاتية قبل المراقبة الرسمية.

كما دعا المواطنون إلى فرض عقوبات صارمة على التجار المتهاونين، حيث يستلزم –حسبهم- غلق المحل مع سحب ترخيص السجل التجاري ومنع صاحبه من ممارسة هذا النشاط مجددا، نظرا لخطر تعريض صحة المواطن إلى التسمم والإصابة بأمراض ناجمة عن الاستعمال غير الجائز لمواد ووسائل غير صالحة، وهي الظاهرة التي أصبحت منتشرة وأضحى أصحابها لا يبالون وهمهم الوحيد هو جمع المال بأي طريقة ولو على حساب صحة وحياة الأفراد.