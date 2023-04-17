توقيف شخص عرض أسلحة نارية للبيع

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة (الجزائر العاصمة) من توقيف شخص متهم بتخزين وعرض أسلحة نارية للبيع، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة المتعلقة بالتهريب والمتاجرة بالأسلحة النارية، تحصل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة على معلومات مفادها قيام شخص على مستوى إقليم بلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر بنشاط غير قانوني يتمثل في تخزين وعرض للبيع أسلحة نارية ذات مصدر أجنبي".

وإثر ذلك وبعد "تحديد عنوان مقر نشاط المعني واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش مقر سكنه، حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 71 سنة مع حجز بندقية من الصنف الخامس، 16 خرطوشة صيد عيار 12 و11، خرطوشة صيد عيار 16، بالإضافة إلى مسدس آلي من الصنف الرابع و 45 طلقة نارية عيار 7.65 ملم".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموقوف سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء فور استيفاء جميع الإجراءات القانونية.