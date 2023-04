Soudan: le bilan passe à plus de 100 morts

Les affrontements entre armée et paramilitaires au Soudan ont fait plus de 100 morts et des centaines de blessés, a rapporté lundi le Comité central des médecins soudanais.

Les affrontements qui ont éclaté samedi dernier entre l’armée régulière et les paramilitaires relevant des Forces de soutien rapide (FSR), à Khartoum et dans d’autres villes soudanaises, se poursuivent toujours.

Des responsables du Comité central des médecins soudanais ont indiqué aujourd’hui, à des médias, que ces affrontements ont fait jusque-là plus de 100 morts.

Hier déjà, l’organisation a fait état, dans la soirée, de 97 morts, parmi les civils, et de 942 blessés, entre civils et militaires.