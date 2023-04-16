الأمن التونسي يوقف راشد الغنوشي

اقتحم الأمن التونسي الليلة منزل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، واقتادته إلى مركز أمني، دون توضيح أسباب ذلك .

وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوحدة مكافحة الإرهاب بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، للتحقيق معه على خلفية تصريحات خلال لقائه قيادات من جبهة الخلاص الوطني.

وكان الغنوشي قد أدلى الليلة الماضية خلال جلسة مسامرة لجبهة الخلاص الوطني، بحضور عدد من الشخصيات السياسية، إن "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية"،

وأضاف الغنوشي أن ما أسماه " الانقلاب" في إشارة لحل البرلمان من قبل الرئيس قيس سعيد،"لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة، والنخبة التونسية قد احتفت بالانقلاب، وهذه فضيحة لا يجب أن نتساهل وأن لا نمارس معها السماحة، وهم استئصاليون وإرهابيون".

وأدت حركة النهضة اقتحام منزل الغنوشي، واقتياده إلى جهة غير معلومة، ودانت "عدم احترام لأبسط الإجراءات القانونية في تطور خطير جدا"، وطالبت بإطلاقه فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

واعتبر مسؤول بوزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن " الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".