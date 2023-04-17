إدارة شبيبة القبائل تحدد عدد تذاكر جمهور الترجي التونسي

قررت إدارة شبيبة القبائل منح أربعة آلاف تذكرة لأنصار الترجي التونسي والعمل وفق قوانين "الكاف" وذلك خلال الاجتماع الأمني الذي انعقد اليوم بحضور ممثلين عن إدارة الكناري ووزارة الشباب والرياضة وديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف بالإضافة للأسلاك الأمنية.

وقررت إدارة الشبيبة طرح أربعين ألف تذكرة تحسبا لهذه المباراة، حيث بيعت سبعة آلاف وخمسمئة تذكرة لغاية اليوم عبر موقع تذكرتي.

من جهة أخرى، سيتم فتح أبواب الملعب على الساعة الرابعة مساءا وستنطلق المواجهة على الساعة الثامنة ليلا ، وفي حال كان يوم الجمعة آخر أيام رمضان فسيتم تأخير المباراة بنصف ساعة فقط بحسب ما هو معمول به من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.