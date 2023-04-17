الفاف: التحاق عضو جديد بالمكتب الفيدرالي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن التحاق حسام حركات بالمكتب الفيدرالي لـ " الفاف" الذي عقد الأحد الماضي اجتماعه الشهري بمقر الهيئة الكروية بدالي إبراهيم.

وأضاف" الفاف"، بأن تواجد العضو الجديد حركات سمح بتحقيق النصاب القانوني لإجراء الاجتماع.

وقدم في شهر مارس الماضي، أربعة أعضاء من المكتب الفيدرالي استقالتهم من مجموع 13 بسبب ازدواجية المناصب، تطبيقا لتعليمة وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن الرئيس جهيد زفيزف، أدرج عند انتخابه في قائمة الفريق الذي يعمل في مكتبه الفيدرالي أسماء لإطارات احتياطية، يمكن أن تلتحق بِالطاقم المسير لأسباب مختلفة على غرار الاستقالة أو الإقالة أو ظرف قاهر.

ويتعلق الأمر بكل من: عماد عميسي وحسام الدين حركات وخليفة مزروة وكمال خديس.