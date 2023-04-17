الجزائر تكرم حفظة القرآن

احتضن المسجد الكبير سهرة الإثنين، الاحتفال الرسمي بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، التي شهدت تكريم الفائزين بمسابقة جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

وقد فازت بالجائزة الأولى سمية أمير من ولاية البليدة، يليها صلاح الدين ديفلاوي من ولاية المدية. في حين تحصل حمزة بن جودي(المسيلة) على الجائزة الثالثة.

أما فيما يخص الجوائز التشجيعية لصغار الحفظة، فقد عادت الجائزة الأولى لأمينة يخلف (المدية)، يليها محمد عبد الرحمان بلقوراري(غليزان) في المرتبة الثانية، متبوعا بملاك شتوم (عنابة) في المرتبة الثالثة.

وقد حضر الحفل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى جانب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي والعديد من الوزراء والإطارات السامية في الدولة.