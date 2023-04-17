اقتحام مقر حركة النهضة في تونس واعتقال قياديين آخرين

داهمت قوات الأمن التونسية سهرة الاثنين، مقر حركة النهضة في العاصمة التونسية، وطالبت القيادات والعاملين فيه بإخلائه، وابقائه على ذمة مصالح الأمن لثلاثة أيام للتفتيش، فيما تم اعتقال قياديين آخرين من الحركة، وهما محمد القوماني وبلقاسم حسن.

وحاصرت قوات من الشرطة منذ الليلة الماضية مقر حركة النهضة ومنعت الوصول إليه، كما منعت الصحافيين من التصوير، وأفاد القيادي في النهضة رياض الشعيبي أن قوات الشرطة اقتحمت المقر بدون إذن قضائي.

وجاء اقتحام المقر بعد فترة قصيرة من انتهاء ندوة صحافية طارئة عقدها قياديون في الحركة، الليلة الماضية، تنديدا باعتقال رئيسها راشد الغنوشي، وقال نائب رئيس الحركة نور الدين العرباوي في الندوة أن " الغنوشي امتثل في السابق لكل دعوات التحقيق السابقة ولا مبرر ولا تفسير لاعتقاله بهذه الطريقة إلا التنكيل به"، وأكدت أن "المحامين منعوا من حضور التحقيق مع الغنوشي ولا نعرف أسباب اعتقاله"، وحمل الونيسي" السلطة كل المسؤولية عن صحته وحياته".

وذكر نفس المصدر أنه تم كذلك اعتقال بعض مرافقي راشد الغنوشي الليلة الماضية، واقتيادهم إلى مركز للأمن .