وزير الخارجية السعودي في أول زيارة إلى سوريا منذ 2011

أفادت وكالة فرانس برس بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام السورية، وذلك في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.

وأضاف ذات المصدر أن الزيارة تتوج استئناف العلاقات السورية السعودية وتأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، في وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها فيها في العام 2011،

كما تأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران، حليفة دمشق، على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. يشار إلى أنه إثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع دام في 2011، قطعت دول عربية عدة على رأسها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق.

ومنذ وقوع الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا المجاورة في فيفري، تلقى بشار الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة، في تضامن يبدو أنه سرّع عملية استئناف علاقاته مع محيطه الإقليمي.