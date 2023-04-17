أسعار النفط عند هذه العتبة

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا طفيفًا، اليوم الثلاثاء، مدعومة بالبيانات الاقتصادية القوية القادمة من الصين، التي تعد أكبر مستوردي النفط في العالم.

وعززت البيانات من توقعات الطلب على النفط الخام ما أسهم في تحقيق انتعاشة سعرية، وذلك على الرغم مما شهدته جلسات أمس الإثنين، من تراجع لأسعار الخام بنسبة 2 بالمائة، وفق ما نشرت وكالة رويترز. وأسهمت بيانات رسمية قادمة من الصين في عودة أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، لا سيما مع تحقيق نمو اقتصادي في بكين أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، بجانب التوسع بنسبة 4.5 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان القادم، إلى 85.10 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ماي الداخل، بمقدار 29 سنتًا، ليصل إلى 81.12 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، بفضل التوسع في الاقتصاد الصيني على أساس سنوي بنسبة 4.5 بالمائة، وذلك مع تحرك صانعي السياسة في بكين لتعزيز النمو، بعد إنهاء القيود الصارمة المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، في ديسمبر الماضي.