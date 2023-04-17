الريال والميلان يسعيان لتجاوز فخ نابولي وتشيلسي

سيتعرف سهرة الليلة، عشاق كرة القدم عبر المعمورة على هوية أول فريقين صاعدين للدور قبل النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا التي ستعود للدوران من جديد، بإجراء مواجهتين يلتقي في أولها تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني والثانية بين نابولي الإيطالي وآسي ميلان.

فعلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، يخوض الريال حامل اللقب، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا، مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد تشيلسي، الذي يتسلح بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور.

ورغم فوز الريال 2 - صفر في مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، لكنه لم يكن فوزا حاسما لتأكيد تأهل الفريق الملكي للمربع الذهبي في البطولة.

ورغم ذلك، فإن الخسارة بفارق هدف وحيد أمام تشيلسي ستكون كافية للفريق الأبيض من أجل بلوغ الدور قبل النهائي في المسابقة، بينما يتعين على الفريق الإنجليزي الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل، إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة التي توج بها عامي 2012 و2021.

أما في حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز تشيلسي بفارق هدفين، فسوف ينبغي على الفريقين خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الصاعد للدور المقبل، حال بقاء النتيجة على حالها.

في المقابل، أصاب " البلوز" ، جماهيره بخيبة أمل كبيرة، بعدما واصل نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه برايتون.

ومنذ فوزه 3 - 1 على مضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في 11 مارس الماضي، لم يذق تشيلسي طعم الانتصارات خلال لقاءاته الستة الأخيرة في مختلف المسابقات، والتي تلقى خلالها 4 هزائم مقابل تعادلين. ولم تفلح محاولات إدارة تشيلسي في إعادة الهدوء والاستقرار للفريق اللندني، بعد الإطاحة بالمدرب غراهام بوتر، وتعيين فرانك لامبارد، أسطورة النادي الأزرق، خلفا له.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني. وعلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا، يتجدد الموعد مرة أخرى بين نابولي وميلان في مواجهتهما الإيطالية الخالصة.

ويمتلك ميلان أفضلية نسبية على نابولي، بعدما حقق الفريق اللومباردي فوزا ثمينا 1 - صفر على منافسه في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب سان سيرو الأسبوع الماضي.

وأصبح يكفي ميلان التعادل بأي نتيجة أمام نابولي من أجل مواصلة مسيرته في البطولة التي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية المتوجة بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، بات يتعين على نابولي الفوز بفارق هدفين على الأقل لمواصلة حلمه بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، خلال موسمه الاستثنائي، الذي قدم خلاله العديد من العروض والنتائج الجيدة على الصعيدين المحلي والقاري.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة في المربع الذهبي مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي.

وكان إنتر فاز 2 - صفر على ملعب بنفيكا في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يلتقيا إيابا يوم الأربعاء على ملعب جوتسيبي مياتزا بمدينة ميلان الإيطالية.