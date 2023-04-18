تمنراست: طفلة من ذوي الهمم تتوج بمسابقة حفظ القرآن

كرمت السلطات المحلية في ولاية تمنراست وبمناسبة ليلة القدر المباركة التلميذة "زرهوني آمال "من مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بتامنغست ،الفائزة بالمرتبة الأولى في التصفيات النهائية للطبعة الثالثة من المسابقة الوطنية لحفظ القرآن وتجويده، التي تنظمها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لفائدة أطفال المؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي وذلك بمناسبة الاحتفالات الخاصة بمناسبة ليلة القدر المباركة والمقامة على مستوى المسجد العتيق وسط المدينة القديمة

ونظمت تصفيات هذه المسابقة الوطنية التي شارك فيها نحو 250 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتمون إلى خمسة مرا كز ومؤسسات بالولاية، كل من مديريتي النشاط الاجتماعي والتضامن والشؤون الدينية والأوقاف للولاية، وخلال هذا الحفل الديني البهيج كرم أيضا والي الولاية كل الفائزبن في مختلف المسابقات التي نظمت خلال الشهر الفضيل في مختلف مساجد الولاية في حفظ القرآن والمنظمة من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف