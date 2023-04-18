العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية عابرة للحدود

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار، من توقيف 07 أشخاص من جنسية أجنبية، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود لغرض الإعداد لجناية تهريب المهاجرين، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الرسمية، تقليد الأختام الرسمية، الهجرة والإقامة غير شرعية.

وحسب بيان لذات المصالح، العملية مكنت من ضبط وحجز جهازي كمبيوتر وجهاز سكانير، طابعتين إحداهما لصنع بطاقات، 28 بطاقة مزورة مختلفة (بطاقة طالب- بطاقة قنصلية- بطاقة مقيم أجنبي)، وثائق وشهادات مزورة، رخصتي سياقة مزورة، 14 ختم مزور من مختلف الأشكال، 5 جوازات سفر وهواتف نقالة. وأضاف البيان، أنه وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.