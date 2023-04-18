غليزان: انزلاق للتربة بالمدخل الشرقي لمدينة سيدي أمحمد بن علي

يشهد المدخل الشرقي لبلدية سيدي أمحمد بن علي في غليزان انزلاقا للتربة، التي انجرفت صدفة وتساقطت نحو المنحدر، وتحدثت مصادر أن المكان عرف الانجراف هذا بعد أمطار الخريف الطوفانية التي تساقطت على الجهة، وأثرت سلبا على الطريق التي تآكلت جوانبها ولا تزال تتآكل، وما كان على السلطات المحلية سوى وضع حواجز حديدية إشارة منها للمواطنين سواء الراجلين أو أصحاب المركبات بوجود خطر،وتفادي العبور بمحاذاة حافة الأرض المتصدعة

والمشكل الأكبر العويص في ما وقع أن بالمكان الذي يعرف انزلاق الأرض يعبر الأنبوب الرئيس للضغط العالي للغاز الطبيعي الممون لسكان بلديتي سيدي أمحمد بن علي ومديونة، وبتزايد انجراف التربة قد يتصدع الأنبوب، وربما تحدث كارثة لا قدر الله.

مع الإشارة إلى أن سيارة قد سقطت أسفل الأرض بهذا المكان الذي صار مخيفا.

من جهتها السلطات الوصية بسيدي أمحمد بن علي عاينت المكان ورفعت تقريرا مفصلا عن الحادث والخطر المحدق بالجهة إلى مديرية الطاقة والمناجم بعاصمة الولاية، ومؤسسة سونالغاز ببلدية مازونة، وعليه فقد حلت منذ سنة تقريبا لجنة مشتركة تضم مختصين من مديرية الطاقة والمناجم ونقل الغاز، وعاينوا المكان والخطورة التي قد تحدث فجأة إذا زاد انجراف التربة، وتصدع الأنبوب الرئيسي المزود للغاز سيما إلى بلدية مديونة.

للإشارة بالجهة ثمة محلات تجارية ومحطة الوقود،وأصحابها متخوفون من تزايد الإنجراف الذي لا يبعدهم إلا ببضع أمتار فقط،فوجب على السلطات المعنية التدخل السريع لإصلاح المكان المتصدع قبل حدوث أي كارثة.