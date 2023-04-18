تلمسان: توقيف مشعوذة في الرمشي

تمكنت مصالح أمن دائرة الرمشي التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف امرأة في العقد الخامس من العمر متورطة في قضية النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة.

والقضية تمت معالجتها على إثر شكوى تقدمت بها امرأة مفادها تعرضها للنصب والاحتيال عن طريق الشعوذة من قبل امرأة ترتدي جلبابا أسودا وتضع لثاما بمدينة الرمشي ، حيث سرقت منها أساور يد من المعدن الأصفر .

وبعد توسيع دائرة التحقيق والتحريات لعناصر الشرطة العاملة بالميدان تم توقيف المرأة المشتبه فيها وتحويلها إلى مقر أمن الدائرة، حيث ضبط بحوزتها مجموعة من العقد ولفائف بلاستيكية وقطع من النحاس تستعمل في وضع الطلاسم والشعوذة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيها عن قضية " النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة " قدمت بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.