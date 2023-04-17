نادي نيس يوجه أمرا للاعبيه بسبب قضية غالتييه

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير فرنسي أن هناك البعض من لاعبي نيس لم يعجبهم الدعم الذي قدمه البعض حول قضية المدرب السابق للنادي كريستوف غالتييه والحالي لباريس سان جيرمان والمتعلقة بالصيام والإسلاموفوبيا، في صورة آندي ديلور وخوسيه فونتي.

ووفق صحيفة " nicematin"، فإن هناك من يريد إبداء رأيه في هذا الموضوع في الفريق لكن الأمر صار مستحيلا، بعدما منعت إدارة نادي نيس ذلك رغبة منها في التقليل من الخوض في هذا الموضوع قدر الإمكان.

يذكر أن نادي نيس يلعب فيه كل من هشام بوداوي ويوسف عطال وبلال براهيمي وبدر الدين بوعناني، كما حمل ديلور ألوان الفريق قبل التحاقه هذا الموسم بنانت.