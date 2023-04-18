حادثة الختان بباتنة.. الوزير يطمئن

عاين وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة "سليم زميرلي" بالحراش (الجزائر العاصمة)، عملية ختان جماعي، مذكرا بإلزامية التقيد بالتنظيم المعمول به لإنجاح هذه العملية، وذلك في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية.

وخلال إشرافه على عملية ختان الأطفال، ذكر سايحي بأن هذه الأخيرة تعد "عملية جراحية، وبالتالي يمنع منعا باتا إتمامها في محلات وفي بعض العيادات التي لا تحتوي على الشروط الأساسية المضمونة في المستشفيات"، مذكرا بإلزامية التقيد بالتنظيم المعمول به لإنجاح هذه العملية وهو إجراء عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية، يقوم بها طبيب مختص في الجراحة لضمان سلامة الأطفال.

وبالمناسبة، استمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من طرف القائمين على هذه العملية من أطباء مختصين في الجراحة العامة والإنعاش والتخدير وشبه الطبيين.

وفي ذات السياق، أكد أن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة تهدف إلى "توفير الشروط اللازمة لمستخدمي قطاع الصحة من أجل العمل بكل أريحية وبدون ضغط، من أجل ضمان الأمن والسلامة للأطفال".

وفي رده على سؤال حول حادثة تسجيل، مؤخرا، 12 حالة معقدة للأطفال بمدينة مروانة، بولاية باتنة، بعد عملية ختان جماعية نظمتها جمعيات بقاعة خاصة، طمأن ذات المسؤول على أنه "تم التكفل بهم كليا".

ومن جهته، كشف الأستاذ المساعد بمصلحة الجراحة العام بمستشفى "سليم زميرلي"، فاروق بختي، أن عملية الختان الجماعية التي بادرت بها إدارة المستشفى ستتجاوز 300 طفل قبل نهاية شهر رمضان المعظم، معبرا عن ارتياحه لتوفير الشروط اللازمة لنجاحها.