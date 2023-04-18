مخطط لإعادة تأهيل العاصمة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، أن هناك مجهودات كبيرة لتحسين الإطار المعيشي بالعاصمة وعصرنة المرافق وإعادة تأهيل موروثها الحضاري العتيق سيما "قصبة الجزائر".

وقال وزير الداخلية في تصريحات خلال زيارة عمل عرضت فيها النظرة الاستراتيجية لإعادة تأهيل وتزيين العاصمة: " نسعى بالرقي بالعاصمة إلى المستوى الذي يليق بها كعاصمة بلد بحجم الجزائر وأن تكون في مصف كبريات العواصم المتوسطية والعالمية، مفيدا أن هناك نظرة استشرافية تتجلى من خلال عديد المشاريع المهيكلة ضمن المخططات الأربع والتي سيكون لها الأثر الايجابي البالغ".

وأضاف ذات المسؤول: "نتفاءل بهذه المشاريع الحيوية الواعدة وسنرافق ولاية الجزائر لاستكمالها ودخولها الخدمة على المدى القصير والمتوسط".

وحسب ذات المسؤول "من شأن المشاريع طور الانجاز الخاصة بتطوير شبكة الطرق وعصرنة وسائل النقل الجماعي أن تسمح بأكثر انسيابية لحركة التنقل داخل العاصمة ونحوها، نطمح لجعل عاصمة البلاد مصدر فخر لكل جزائري".