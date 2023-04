Aïd El Fitr : Mise en place d’un programme de permanence

Les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations ont tracé, à l'occasion de l'Aïd El-Fitr 2023, un programme de permanence pour assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits de base et services de large consommation.

A cet effet,"2.407 agents de contrôle ont été mobilisés à travers tout le territoire national, pour veiller à l'application du programme de la permanence pour lequel 50.817 commerçants ont été réquisitionnés", a déclaré le conseiller chargé de l'information auprès du ministère, Amine Amara.

Parmi ces commerçants, "6.772 commerçants activent dans le secteur des boulangeries, 27.987 commerçants dans le secteur de l'alimentation générale et des fruits et légumes, 15.787 commerçants dans le secteur des activités diverses, en sus de 463 unités de production, 131 laiteries, 290 minoteries et 40 unités de production d'eau minérale".

Selon le même responsable, cette mesure intervient en application des dispositions de la loi 13-06 amendant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.