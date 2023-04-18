محور دوران يفضح إهمال السلطات المحلية بالمشرية

وقف والي النعامة أمس خلال زيارة فجائية لبلدية المشرية على عديد النقاط السوداء التي تعرفها المدينة لعل من أبرزها الوضعية الكارثية لمحور دوران لغزلات الذي تحول إلى مفرغة للنفايات أمام مرأى الجميع رغم موقعه وسط المدينة وبالطريق الوطني المزدوج رقم 6.

هذه الوضعية التي تسيء إلى سمعة المدينة أقلقت كثيرا مسؤول الولاية ووضعت السلطات المحلية وجها لوجه أمام حالة لا مبرر لها سوى التسيب والإهمال تضاف إلى نقطة سوداء أخرى بحديقة فلسطين التي طالها التخريب وتحولت إلى بؤرة للانحراف.

الوالي الذي لم يكن راضيا طالب السلطات المحلية بالإسراع في انطلاق مشاريع التهيئة للقضاء على النقاط السوداء وإعادة الاعتبار للساحات العمومية وتحسين الوجه الجمالي لمدينة بحجم المشرية.