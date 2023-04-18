توقيف مروج مخدرات داخل سجن بعنابة

التمس النائب العام المساعد بمجلس قضاء عنابة، تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق شخص، يبلغ من العمر 30 سنة، ويشتغل كعون حراسة بحظيرة التسلية، تم ضبطه متلبسا بمحاولة إدخال وترويح المخدرات "القنب الهندي" داخل المؤسسة العقابية بحي بوزعرورة في بلدية البوني.

توقيف المشتبه فيه، تم بناء على ترصد ومعلومات دقيقة، وردت إلى أعوان الحراسة والأمن التابعين لإدارة السجون بالمؤسسة العقابية "بوزعرورة"، مفادها محاولة مشتبه فيه، إدخال وبيع وترويج المخدرات من داخل السجن، وبمساعدة بعض المساجين بغرض الاستهلاك الشخصي ومعاودة طرحها للبيع في أوساط السجناء.

عجلت هذه المعلومات الخطيرة، بتحرك مصالح إدارة السجون وبالتنسيق مع مصالح الأمن، من أجل وضع خطة وتتبع مسار وتحركات المشتبه فيه، الذي كان يتردد دوريا على سجن "بوزعرورة" ، بحجة أنه يقوم بزيارة شقيقه المسجون، في قضايا أخرى لها علاقة في بيع ترويح المخدرات و المعاقب عليها بحكم قضائي.

ومكنت عملية الترصد من طرف أعوان الأمن والحراسة، من توقيف المشتبه فيه، في حالة تلبس في آخر زيارة قام بها إلى شقيقه في السجن، وبحوزته كمية معتبرة من المخدرات "القنب الهندي"، كان يقوم المشتبه فيه بإخفائها بإحكام وبطريقة "محترفة" داخل الطعام، الذي كان يجلبه لشقيقه في السجن خلال الزيارات المرخص بها إلى السجن، حيث تم ضبط كمية من "القنب الهندي"، مخبأة بإحكام وفي شكل قطع صغيرة جاهزة للبيع والاستهلاك داخل "وجبة الدجاج وقطع من كبد الدجاج"، الذي كان الموقوف يقوم بجلبها إلى شقيقه.

وحاول المشتبه فيه، إنكار التهم المنسوبة إليه، بحجة انه كان ضحية مؤامرة، حيكت ضده من طرف أصدقاء شقيقه المسجون، للانتقام منه، بعدما أوهموه، على حد قوله، بأنهم سيتكفلون بتكاليف "القفة" أو الطعام الذي سيتم تقديمه إلى شقيقه خلال الزيارة القادمة.