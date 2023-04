L’ancien joueur et entraîneur de l’ES Sétif El Hadi Benmahmoud est décédé lundi à l’âge de 92 ans, a appris mardi sa famille.

Sa dépouille mortelle sera inhumée dans l’après-midi au cimetière « El Kheir » de la ville de Sétif.

Figure emblématique du football à Sétif, El Hadi Benmahmoud a endossé le maillot Noir et Blanc dès le retour à l’indépendance, remportant la première coupe d’Algérie pour son équipe lors de la saison 1962-63.

Il dirige ensuite l’ES Sétif en 1963 et 1964.