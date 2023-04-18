سيدي بلعباس: "اتصالات الجزائر" تبصم على حضور بثلاث مناطق معزولة

تدعمت المديرية العملياتية للاتصالات بسيدي بلعباس مؤخرا بعديد المشاريع التنموية التي تعنى بتعميم شبكة الهاتف أو الربط بخدمات الجيل الرابع وهو ما تجسد من خلال المحطات الثلاث لخدمات الهاتف والانترنت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع التي دخلت حيز الخدمة عبر مناطق رجم دموش 120 كم جنوب غربي سيدي بلعباس إضافة إلى بلديتي سيدي شعيب وادي السبع المتاخمتين للحدود الفاصلة بين سيدي بلعباس وولاية البيض.

ويراد من وراء مخطط العمل المسطر ربط التجمعات السكنية لاسيما الريفية منها التي تنعدم على مستواها الشبكة بمحطات من هذا النوع ما من شانه أيضا أن يسمح للمديرية العملياتية بتوسيع تغطيتها للانترنت عبر خدمة الجيل الرابع وبالتالي تخليص المناطق البعيدة من عزلتها وتحسين التنمية المحلية عبر البلديات المذكورة.

يذكر أن دخول محطات رجم دموش وسيدي شعيب إضافة إلى وادي السبع حيز الخدمة سمح بالرفع من إجمالي عدد محطات الإرسال لخدمات الهاتف والانترنت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع المستغلة فعليا الشغيلة عبر كامل تراب ولاية سيدي بلعباس إلى 62 محطة بقدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 37200 خط.