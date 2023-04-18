"148 مليار دينار قيمة الزيادات في معاشات المتقاعدين"

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن القيمة المالية المخصصة للزيادات الاستثنائية التي استفاد منها 2 مليون و 900 ألف متقاعد، بلغت 148 مليار دينار سنويا، معتبرا استفادة 1 مليون و900 ألف شخص من منحة البطالة رقما كبيرا يعكس صون كرامة المواطن والذي يدخل في قلب توجه السلطات العمومية.

وأشار الوزير في تصريح صحفي أنهى به زيارته الميدانية اليوم لقطاعه بولاية تيبازة، أين اطلع على مجموعة من المنشآت التابعة له، حرصه على رقمنه القطاع والتعامل بها على مستوى الصناديق التابعة له، والتي تفوق 20 خدمة رقمية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لوحده.

وأضاف الوزير فيصل بن طالب أن عدد المستفيدين من منحة البطالة يعكس عمل السلطات العمومية على تحقيق مبدأ صون كرامة المواطن من خلال العبور على هذا الجسر نحو التنمية وتابع أن صون كرامة المواطن يجسد ميدانيا من خلال المكتسبات بالقطاع "والتي نعززها ونثمن هذا التوجه " يقول الوزير.

وبخصوص صب منحة البطالة في الحسابات البريدية للمستفيدين، أشار الوزير إلى أن ذلك يتم على دفعات في خلال 3 أيام من الشهر، وما على المستفيدين سوى النظر إلى آخر رقم تسلسلي لمعرفة تاريخ صب المنحة، فالحاملين للأرقام 0 ،1 ،2 ،3 يتلقون منحهم بتاريخ 26 من كل شهر، والأصحاب الأرقام 4، 5 ،6 يتلقون منحهم في اليوم 27 من كل شهر، فيما يتلقى أصحاب الأرقام 7،8،9 منحهم يوم 28 من كل شهر وهذا تخفيفا على المراكز البريدية من الضغط وتسهيلا للمستفيدين من المنحة في سحب أموالهم، كما يدخل هذا الاجراء في إطار تعزيز الثقة بين المواطن والمرفق العمومي " وهو برنامج السلطات العمومية مبني على أسس الجزائر الجديدة لتعزيز وتثمين كرامة المواطن".

وفي حديثه عن عيادة الجراحة القلبية للأطفال ببواسماعيل، قال المسؤول الأول على القطاع أن المواعيد بالعيادة تتم عبر الرقمنة ، فما على المواطن سوى الدخول إلى المنصة الرقمية للعيادة لأخذ موعد، والهدف من ذلك هو التخفيف على العيادة وعلى المواطن من عناء التنقل، خاصة وأن العيادة يقصدها المرضى من مختلف ولايات الوطن.