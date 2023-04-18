السجن النافذ لسارقي دراجة من مسكن

أدانت محكمة الجنح الابتدائية بتيارت، شخصين بثلاث سنوات سجنا نافذا وعامين سجنا نافذا على خلفية تورطهما في قضية سرقة من منزل.

وذكر بيان مصالح الأمن أن عملية توقيف المتهمين جاءت بناء على شكوى تقدم بها مواطن من مدينة تيارت إلى مصالح الأمن الحضري الثاني، عن تعرضه للسرقة من داخل مسكنه من مجهولين استهدفت دراجة نارية، لتسفر التحريات حول هذه الجريمة بتوقيف شابين يبلغان 29 و36 سنة، واسترجاع الدراجة المسروقة، وقدما الموقوفان أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت أين أحيل ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، وصدر في حق المتهم الأول حكم بثلاث سنوات سجنا نافذا و30 ألف دينار غرامة مالية، وعامين حبسا نافذا و30 ألف دينار غرامة مالية لشريكه عن جنحة السرقة بالكسر من داخل مسكن.