جيجل تستفيد من محطة لتحلية مياه البحر

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب اليوم الثلاثاء من جيجل عن استفادة الولاية من مشروع محطة لتحلية مياه البحر وأخرى للطاقة الشمسية فضلا عن مشاريع طاقوية أخرى ذات "أهمية بالغة".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش معاينته لمشروع انجاز المحول 400/220/60 كيلوفولط ببلدية أولاد يحيى خدروش، أن "ولاية جيجل على موعد مع تجسيد عديد المشاريع الطاقوية الهامة على غرار انجاز محطة لتحلية المياه وأخرى للطاقة الشمية فضلا عن ربط أربع بلديات بشبكة الغاز الطبيعي وإنجاز خزان للكيروزان بمطار فرحات عباس".

وفصل الوزير أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، القاضية بإنجاز محطات لتحلية مياه البحر عبر جميع الولايات الساحلية، "ستستفيد جيجل من محطة خاصة بها على أن يتم انجازها على مستوى محطة أشواط فيما تتكفل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز بالتعاون مع مختصين في المجال بالدراسة التقنية ثم الشروع في الانجاز".

وكشف عرقاب من جهة أخرى أنه تم تسجيل مشروع انجاز محطة للطاقة الشمسية بالولاية بطاقة 100 ميغاواط سيشرع في أشغال انجازها عقب اختيار أرضية لتوتيدها على مساحة تقدر بـ200 هكتار، مبرزا أن انجاز هذا المشروع يندرج في إطار برنامج وطني يتم بموجبه تجسيد هذه المحطات عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي نفس السياق، أكد عرقاب أن دراسة جدوى ستبعثها مصالح شركة نفطال حول إنجاز مشروع مركز تخزين الوقود الموجه لتزويد البواخر بالمنطقة المحاذية لميناء جن جن، وهو "مشروع - كما قال- بإمكانه أن يشكل مصدرا ماليا هاما بالعملة الصعبة بالنظر للموقع الاستراتيجي للميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط".