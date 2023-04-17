شباب قسنطينة يقلص الفارق عن الرائد

استغل شباب قسنطينة سقوط الرائد، شباب بلوزداد، أمس في وهران، ليقلص الفارق إلى خمس نقاط، معززا مركزة في وصافة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى.

وتجاوز أبناء مدينة الجسور المعلقة، زوال اليوم الثلاثاء، نادي بارادو بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب بن عبد المالك في قسنطينة.

وسجل هدف المواجهة الوحيد المدافع إدير مقدم خطأ في مرماه (د48) وصمد أصحاب الأرض لحوالي 25 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب معمري.

ورفع أشبال المدرب بوغرارة رصيدهم إلى النقطة الـ40 في المركز الثاني خلف شباب بلوزداد (45 نقطة) والذي تبقى له مقابلتان متأخرتان.

كما عزز "السنافر" موقعهم في إطار التنافس على "البوديوم" بعدما عمقوا الفارق عن صاحبي المركز الثالث، وفاق سطيف ومولودية الجزائر، إلى خمس نقاط.

في المقابل تعقد هذه النتيجة وضعية نادي بارادو في صراعه من أجل البقاء، حيث يبقى في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 45 20

2- شباب قسنطينة 40 21

3- وفاق سطيف 35 21

-- مولودية الجزائر 35 21

5- اتحاد الجزائر 32 19

6- اتحاد خنشلة 31 21

7- مولودية البيض 30 21

-- شبيبة الساورة 30 21

--مولودية وهران 30 21

10- أمل الأربعاء 28 22

--. اتحاد بسكرة 28 22

12- جمعية الشلف 27 22

13- نجم مقرة 26 21

14 - نادي بارادو 21 21

15- شبيبة القبائل 17 19

16- هلال. ش.العيد 2 22.