يومي عيد الفطر عطلة مدفوعة الأجر

سيكون اليومان الأول والثاني من شهر شوال عام 1444هجري عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة، وهذا بمناسبة عيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح البيان أنه "يومي الأول والثاني من شهر شوال عام 1444 هجري، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، مذكرا بأن هذا الإجراء يأتي طبقا ل"أحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم".