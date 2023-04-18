الرئيس تبون يتباحث مع نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عشية اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تطرقا فيها إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وحسب ذات المصدر "بحث الرئيسان تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالسودان وسبل إيجاد حل، لاحتواء الوضع سياسيا، ووقف الاقتتال بين الأشقاء، في شهر رمضان، شهر التقوى والغفران، مشددين على أهمية الحوار وإعلاء المصلحة العليا".

وبمناسبة ليلة القدر المباركة، "أعرب الرئيسان عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين، الجزائري والتركي مزيدا من التطور والرخاء، كما تبادل قائدا البلدين التهاني عشية عيد الفطر المبارك، راجيين للشعبين دوام العافية والازدهار"، يختم البيان.