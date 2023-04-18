توقيف أشخاص يقومون بجمع تبرعات دون رخصة

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية المدية بداية هذا الأسبوع، من توقيف 04 أشخاص ينحدرون من إحدى الولايات الغربية، يقومون بجمع تبرعات من المواطنين بعد استعطافهم بملفات طبية وهمية لأشخاص محتاجين لإجراء فحوصات طبية وعمليات جراحية، مستعملين شارات وهمية لإحدى الجمعيات الخيرية.

القضية جاءت استغلالا لمعلومات وصلت إلى عناصر الفرقة مفادها تواجد أشخاص يقومون بجمع تبرعات وصدقات من قبل المواطنين على مستوى المساجد والأماكن العمومية التي تشهد إقبال وتوافد للمواطنين، فورها تم وضع خطة أمنية وتوزيع عناصر الشرطة بالزي المدني بمختلف الأماكن والساحات العمومية والمساجد، والتي أسفرت عن توقيف شخصان منهم على مستوى إحدى الساحات العمومية الكبرى وسط المدينة، هذان الأخيران اغتنما انتهاء صلاة الجمعة، ليقومان باستعطاف المصلين قصد منحهم صدقات مالية، موهمين إياهم بمنحها إلى شخص محتاج مستظهرين بطاقات تعريفهم الوطنية لإثبات عدم إقامتهم بالولاية، لكسب ثقة المواطنين، ليتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة، أين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عائدات عمليات جمع التبرعات، كما أسفر التحقيق الذي كان بالتنسيق الدائم و المستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن توقيف شريكيهما بأحد الفنادق وسط مدينة المدية، كانوا يتخذونه مكان للإقامة، وبعد تفتيش غرفتهم تم العثور على بطاقات الانخراط إلى إحدى الجمعيات الخيرية منتهي الصلاحية، ملف طبي لفتاة من ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى ملفات إدارية خاصة باقتناء معدات طبية كان يستعملها المشتبه فيهم لاستعطاف المواطنين لجمع الأموال لصالحهم.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.