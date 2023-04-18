تلمسان: سبدو عاصمة القرآن الكريم

احتضنت بلدية سبدو الطبعة العاشرة للمسابقة الولائية من مسابقة القرآن الكريم جزء عم التي عرفت مشاركة مؤسسة شبانية تابعة لمديرية الشبيبة والرياضة لولاية تلمسان المنتشرة عبر تراب الولاية وقد احتضنت قاعة المرحوم زروالي محي الدين عملية تكريم حفظة هذا الجزء من القرآن الكريم بعد أن عرفت مساجد المنطقة التصفيات النهائية التي أفرزت المتوجين. وقد حضرت اللقاء العديد من الفعاليات منها مدير الشبيبة والرياضة لولاية تلمسان ورئيسي دائرة وبلدية سبدو.

وحسب مدير الشبيبة والرياضة عبد الوحيد العياشي فإن المسابقة عرفت مشاركة حوالي 3500 مشاركا ليتأهل 250 للمسابقة النهائية التي عرفت تكريمهم. وقال ‌إن قطاع الشبيبة والرياضة للولاية دأب على تكريم الفائزين في مختلف المسابقات الترفيهية والثقافية والدينية حيث أن قطاعنا يلعب دورا تربويا وتعليميا في آن واحد وتجدر أن كل فائز تسلم قيمة مالية تشجيعية تقدر بـ20 ألف دينار.