وفاة شابة و 03 جرحى في حادث مرور ببشار.



إستجابت فرق الإنقاذ والإسعاف للحماية المدنية بولاية بشار في تمام الساعة 15سا و00د من مساء هذا اليوم لنداء إستغاثة، لأجل حـادث مرور مميت يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 06 RN بمنطقة حاسي 20 بإتجاه بني ونيف. حيث خلف الحادث، وفاة إمرأة بعين المكان تبلغ من العمر 28 سنة وإصابة ثلاثة أشخاص أخرين (ذكر و 02 انثى) يبلغون من العمر 31 و63 و 03 سنوات، تعرضوا لجروح وكسور وإمرأة كبيرة في السن فاقدة للوعي وللوظائف الحيوية، قدمت لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان، ثم نُقلوا لمصلحة الإستعجالات من طرف مصالحنا.