ايقاف مجموعة إجرامية عابرة للحدود بتمنراست

أوقفت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، بحر هذا الأسبوع، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة مجموعة إجرامية عابرة للحدود.

و قال بيان لوزارة الدفاع الوطني ان العملية التي جاءت نتيجة للاستغلال الأمثل للمعلومات، مكنت من تحييد عناصر المجموعة الإجرامية المتكونة من ثمانية (08) مجرمين، والتي كانت تزرع الرعب في المنطقة وتُروع المواطنين باستعمال الأسلحة.

كما تم خلال نفس هذه العملية استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس (01) آلي ومركبة (01) رباعية الدفع.

و كشف ذات المصدر ان المجرمين الموقوفين تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة أسلحة وذخيرة دون رخصة وجناية السرقة باستعمال السلاح.



