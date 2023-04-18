المدية: شباب البرواقية في طريقه لملاقاة بلوزاد في الربع نهائي الكاس.



اسفرت قرعة كاس الجمهورية للدور الربع نهائي لكاس الجزائر عن مواجهة ممثل ولاية المدية الوحيد المنتمي للقسم الجهوي شباب البرواقية لوصيف رائد القسم الوطني الثاني جمعية الخروب.

ورغم نقص الإمكانيات المالية للشباب الا ان المستوى الذي ابان عنه في الأدوار السابقة من منافسة الكاس واطاحته بفرق شباب عين وسارة ،وشباب البسباس ترشحه للاطاحة بجمعية الخروب خاصة وان المواجهة ستجري على ارضية ميدان الشباب وامام جمهوره وهو العامل الذي يراهن عليه اشبال المدرب بن كوار حليم للمرور للدور المقبل ومواجهة رائد بطولة القسم الوطني الاول شباب بلوزداد في مباراة ستكون تاريخية للشباب ،الذي يبقى مرشحا ايضا لتحقيق الصعود الى الجهوي الاول ومنافسة الرائد اتحاد اولاد يعيش.

وقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانجاز الذي حققه الفريق بعد تراجع مشوار الفريق الاول نجم البرواقية المهدد بالسقوط هذا الموسم من الجهوي الاول.

وقصد تشجيع الفريق على النتائج المحققة من المنتظر ان يستقبل والي الولاية لاعبي ومسؤولي الشباب الإثنين المقبل قصد تكريمه وتحفيزه على تحقيق الفوز الى الدور المقبل.



