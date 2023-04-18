رابطة ابطال أوروبا: "الملكي" والميلان أول المتأهلين إلى المربع الذهبي



نصب ريال مدريد سهرة الثلاثاء نفسه كأول المتأهلين إلى المربع الذهبي من منافسات كأس رابطة ابطال أوروبا ، حين جدد فوزه على حساب تشيلسي الإنجليزي بثنائية نظيفة فوق البساطة الأخضر لملعب ستان فورد بريدج في العاصمة البريطانية اندم بفضل بفضل مهاجمه البرازيلي رودريغو على مرتين في د 58 و 80 من عمر اللقاء.ومان النادي الملكي قد حقق فوزا مقنعا منذ حوالي أسبوع في معقله سنتياغو برنابيو ب 0/2 ، وهو ما رشحه لمواصلة مسيرة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الفارط على حساب ليفربول.

من جهته حقق نادي ميلان الايطالي انجازا كبيرا بملعب دييغو ارماندو مارادونا بمدينة نابولي حين هاد إلى المربع الذهبي لرابطة الابطال التي غابة عنها لسنوات طوال.تأهل زملاء الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر جاء بعد ان حقق "الروسونيري" تعادلا ايجابيا 1/1 امام النادي المحلي اليوم مستفيدا من فوزه منذ أسبوع أمام نفس المنافس على أرضية ميدان "جيوسيبي دولا ميازا" "سان سيرو" سابقا بمدينة ميلانو بفضل يسرى قوية من متوسط الميدان الجزائري الذي لعب 90 دقيقة كاملة في واحدة من أصعب مواجهات الميلان هذا الموسم.

وكان زملاء اصحاب الزي الاسود والاحمر السباقين إلى فتح مجال التهديف بفضل رأس الحربة الفرنسي جيرو في د 43 بعد حوالي 20 دقيقة من تضيبع نفس اللاعب لضربة جزاء ، قبل أن يأتي الدور على النجم الجيورجي لنابولي كفاراتسخيليا الذي فوت على فريقه فرصة التعديل في د 80 أثر اهداره لضربة جزاء أمام براعة الحارس الفرنسي للميلان ماينيان..ضغط فريق نادي الجنوب الايطالي كلل في د 90 + 3 بتوقيع هدف التعديل بفضل رأسية النيجيري أوسيمان ، الا ان ذلك لم يكن كافيا لمرور اشبال سباليتي إلى الدور القادم.

وتتواصل يوم الأربعاء مباريات العودة من ربع نهائي رابطة ابطال أوروبا باستقبال بايرن ميونيخ الألماني لمانشيستر سيتي الانجليزي ولاعبه رياض محرز في مباراة تبدوا صعبة على الفريقين رغم تمكن الإنجليز من وضع رجل في المربع الذهبي منذ أسبوع حين فازوا بفارق ثلاثة أهداف على حساب اشبال المدرب الجديد توخيل بملعب الاتحاد.

وفي مباراة أخرى يستقبل انتر ميلان خصمه بتفيكا لشبونة وعينه على اقتطاع تأشيرة العبور إلى نصف نهائي المنافسة خاصة بعد تمكنه في مواجهة الذهاب من حسن المرحلة الاولى بهدفين من شأنهما ان يضعا مستقبل اصحاب الزي الازرق و الأسود نسبيا في مأمن مقارنة بالمنافس.



