زيتوني: إعادة النظر في القانون الأساسي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس الثلاثاء، بزيارة عمل إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث كان في استقباله كل من رئيس الغرفة كمال حامني وا حسين زاوي رئيس ديوان الوزير المكلف بتسيير شؤون الغرفة.

وحسب بيان وزارة التجارة، دعا الوزير خلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع اطارات الغرفة، إلى اعادة النظر في القانون الأساسي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهدف تحديثها وتحسين أدائها بما يتوافق والتوجهات الاقتصادية الوطنية والعالمية، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد زيتوني، أن غرفة التجارة يجب أن تلعب دورا رياديا في الاقتصاد الوطني، وان تكون مؤسسة اقتصادية فعالة في خدمة المتعاملين الاقتصاديين.