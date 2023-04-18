أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام نحو 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يحد من الطلب. وتأثرت السوق برفع أسعار الفائدة المحتملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تُبطئ النمو وتقلص استهلاك النفط، وهو ما عوّض انخفاض المخزونات الأمريكية والبيانات الاقتصادية الصينية القوية.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش (10:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -جوان 2023- بنسبة 1.01%، مسجلةً 83.91 دولارًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم ماي بنسبة 0.96%، مسجلةً 80.08 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء ، على ارتفاع هامشي، مع البيانات الاقتصادية القوية القادمة من الصين، التي تُعد أكبر مستوردي النفط في العالم.