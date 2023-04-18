غلام يثني على بن ناصر

أثنى الدولي الجزائري الأسبق فوزي غلام، الذي كان حاضرا بملعب " دييغو مارادونا"، من أجل تحليل مباراة فريقه السابق نابولي الإيطالي ضد ميلان ضمن منافسات دوري أبطل أوروبا على مواطنه إسماعيل بن ناصر لاعب النادي اللومباردي.

وقال غلام في تصريحات لقناة " سكاي سبور": " إنه لاعب قوي جدا وذكي جدا من الناحية التكتيكية، إنه لاعب هادئ ومريح للغاية خارج الملعب".

وأضاف:" لكن في الملعب يريد أن يعض الكرة، على الرغم من أنه ليس طويل القامة ، إلا أنه يعطي قوة بدنية لخط وسط ميلان".

يذكر أن ميلان حجز مقعدا في الدور نصف النهائي، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل بهدف في كل شبكة، سجله أولييفيه جيرو في الدقيقة الـ 43 من اللقاء.