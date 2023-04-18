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100 دج لنقل جمهور شباب بلوزداد إلى الملعب

رياضة
19 افريل 2023 ()
ن.أمير
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 تقرر فتح أبواب ملعب نيلسون مونديلا أمام جمهور شباب بلوزداد يوم السبت على الساعة الثانية زوالا، حيث ستنطلق المواجهة التي ستجمع ابناء لعقيبة بصان داونز من جنوب افريقيا على الساعة الثامنة ليلا .

وسيكون جمهور شباب بلوزداد مطالب بالتنقل إلى الملعب بالحافلات المخصصة لذلك يوم المباراة من نفس الأماكن التي تم اعتمادها خلال "الشان" ومباراة المنتخب الوطني أمام منتخب النيجر كما انها الحافلات لن تكون بالمجان عكس مباريات المنتخب الوطني الأول ومباريات"الشان" وجمهور الشباب مطالب بدفع 100 دج للفرد الواحد للتنقل للملعب .

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