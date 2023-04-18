أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الفضيل تنتظر الأمة الإسلامية في مختلف بقاع العالم إعلان موعد بداية شهر شوال وعيد الفطر ، وحيث أن موعد تحري هلال شوال هو يوم الخميس الموافق 20 أفريل 2023 ، إلا أن بعض الدول تُعلن موعد بداية الشهر الهجري اعتمادًا على الدراسات والحسابات الفلكية

ذكر مجلس الفلك الدولي أن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أفريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.

وكانت فرنسا ، قد أعلنت رسميًا أن يوم الجمعة 21 فريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلن مسجد باريس الكبير، أن عيد الفطر المبارك في فرنسا يكون يوم الجمعة 21 أفريل 2023.