معركة ثلاثية من أجل عوّار

كشف اليوم الأربعاء، تقرير فرنسي أن عوّار يتواجد ضمن معركة ثلاثية بين فرق تريد ضمه مع نهاية عقده هذا الصيف مع أولمبيك ليون.

"فوت ميركاتو"، أوضح أنه بالرغم الأمر يبدو عادي، لكن في الواقع يعد معقد كثيرا خاصة وأن اللاعب لديه طموح كبير من أجل العودة بقوة إلى مستواه.

وأضاف المصدر ذاته، أن بيتيس ونابولي يرغبان في التعاقد معه بالإضافة إلى إنتراخت فرانكفورت الذي أبدى هو الآخر اهتماما به منذ أسابيع قليلة وقدم عرضا ماليا مغريا، لكن نادي " لوال" يريد فريق ينافس أوروبيا وبالتالي فإن عرض فرانكفورت سقط في الماء.

في السياق، دخل روما الإيطالي بقوة، سباق ضم عوّار حول صحة الأخبار من عدمها قال المدير الرياضي لفريق" الذئاب": "؟ لا أريد أن أكون مثل فيراري ، الذي يفعل أشياء كثيرة ولا يفوز (يضحك)،، هل يقترب من الانضمام إلينا الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك ، إنه لاعب رائع وكثيراً ما كان روما يتعامل معه ، وسنرى ما سيحدث".

يمكن القول بأن روما، سيدخل قريبا في اتصالات مع ليون من أجل ضمه ويبدو الاتفاق وشيك بين الطرفين، خاصة وأن روما يتواجد في موقع قوة في هذا الموضوع، فهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي.

" فوت ميركاتو"، أردف بأنه وجب الحذر لأن نابولي سيقدم عرضًا رسميًا في الأيام المقبلة و ميلان كذلك وهما اللذان تمركزا بشكل ملموس و لا يزالان حاضرين تجري حاليًا في معركة ثلاثية وراء الكواليس لهذه الفرق التي تهدف إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن، عوّار الذي أعلن مؤخرا خياره اللعب للجزائر، يريد خوض مسابقة " التشمينزليغ" وهو الذي تألق كثيرًا خلال ثمن النهائي في عام 2021 في البرتغال ، ولا سيما ضد مانشستر سيتي.