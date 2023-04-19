حصيلة ثقيلة لحوادث المرور خلال أسبوع

توفي 42 شخصا وأصيب 1633 آخرون إثر وقوع 1320 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و15أفريل، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية ميلة، حيث توفي 4 أشخاص وجرح 51 آخرون على إثر وقوع 36 حادث مرور. وفي ذات السياق، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 1045 تدخل سمح بإخماد 744حريق، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 83 حريقا، تلمسان (39) ومستغانم (34).

أما في مجال العمليات المختلفة، فقامت ذات المصالح ب 4412 تدخل من أجل إنقاذ 277 شخص في حالة خطر وإجراء 3924 عملية إسعاف.