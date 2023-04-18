إحباط ادخال كمية كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني، وفق ما افاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (36) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (09) قناطير و(60) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (97154) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (50) شخصا وضبطت (38) مركبة و(67) مولدا كهربائيا و(56) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (32) شخصا آخر وضبط (08) بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(233) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (67378) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وتمنراست وبرج باجي مختار، فيما تم توقيف (191) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.