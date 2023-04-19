تيبازة: توقيف مشتبه فيه بقتل ستيني

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة، صبيحة اليوم من توقيف المشتبه فيه بجريمة القتل التي راح ضحيتها شخص في العقد السادس، في ظرف وجيز، مؤكدة أن التحقيق يبقى مفتوحا من طرف فرقة الشرطة القضائية بأمن الولاية.

وأصدرت مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم بيانا أكدت فيه تمكنها وفي ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل التي راح ضحيتها المرحوم "س.ج" البالغ من العمر 62 سنة، والمقيم بمدينة تيبازة. وأضافت ذات المصالح أن التحقيق مفتوح من طرف فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع نيابة محكمة تيبازة. وكان حي وادي مرزوق بتيبازة، قد اهتز فجر اليوم على إثر وقوع جريمة قتل راح ضحيتها "س.ج" الذي تعرض لطعنات خنجر وهو يهم بمغادرة منزله متوجها لأداء صلاة الفجر بمسجد النصر بالحي .